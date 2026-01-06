Na noite do último domingo (4), o Atlético-MG apresentou um projeto ao atacante Hulk e à sua representante, Marisa Alija, advogada e agente responsável pela carreira do jogador de 39 anos. A informação foi divulgada inicialmente pelo Canal do Frossard e confirmada pela Itatiaia. O objetivo do Galo é garantir a permanência do ídolo.

O Alvinegro apresentou ao atacante três propostas como estratégia para convencê-lo a seguir no clube. A principal delas envolve a produção de um documentário inspirado em The Last Dance, série que retrata a reta final da carreira de Michael Jordan. A intenção é desenvolver um filme que destaque os últimos capítulos da trajetória de Hulk no futebol.

O segundo ponto envolve a proposta de repasse de um percentual considerado “simbólico” da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Atlético. Além disso, o clube também ofereceu a construção de uma estátua em homenagem ao jogador na Arena MRV, estádio do Galo. A reunião foi avaliada como bastante positiva, com um ambiente cordial e produtivo entre as partes.

O projeto passou a ser estruturado no fim de 2025 e é considerado inédito no futebol brasileiro. A iniciativa representa uma maneira de o clube demonstrar o reconhecimento pelo atacante de 39 anos e reforçar o interesse em mantê-lo no Atlético-MG.

Fluminense mantém interesse em Hulk

Cabe destacar que Hulk mantém negociações em andamento com o Fluminense. Fontes consultadas pela Itatiaia no clube carioca indicaram otimismo quanto a um possível acerto. Ainda assim, o Atlético-MG não demonstra interesse em negociar o camisa 7, especialmente para outro clube do futebol brasileiro.

Lucas Tanaka, do Canal do Tanaka, informou que o Atlético-MG apresentou ao jogador uma proposta de contrato válida apenas até o fim desta temporada. Com isso, a oferta esportiva do Fluminense se mostrou mais atrativa, por prever um vínculo de maior duração.