Em muitos países, o ano letivo começa logo após as férias de verão. Porém, no Japão, a lógica é diferente. Lá, as aulas do ensino fundamental e médio chegam ao fim em março, encerrando oficialmente o ciclo acadêmico. Depois desse encerramento, os estudantes entram em uma curta pausa antes de retornarem às aulas em abril.

Durante essas semanas, muitos estudantes aproveitam para organizar a nova rotina ou simplesmente descansar após meses de estudo. Para quem está mudando de etapa esse momento também serve para se preparar emocionalmente.

Abril começa um novo ciclo

Quando abril chega, as aulas voltam. O início do ano letivo costuma ser marcado por cerimônias que dão boas-vindas aos alunos; novos estudantes são apresentados, professores recebem as turmas e as regras da escola são reforçadas.

Um sistema organizado em etapas

O modelo educacional do Japão segue uma divisão bem definida e cada etapa prepara o aluno para a seguinte, criando uma progressão. A educação básica começa no shôgakkô, equivalente ao ensino fundamental inicial, que dura seis anos. Em seguida vem o chûgakkô, etapa semelhante ao fundamental final, com três anos de duração.

Depois disso, os estudantes ingressam no kôkô, correspondente ao ensino médio, que também tem três anos. Assim, o ensino básico completo soma 12 anos.

Uma tradição

O encerramento das aulas em março e o retorno em abril acompanha ritmos culturais e sociais do país. Assim, quando o novo período começa, estudantes e professores iniciam o ano de uma nova fase de aprendizado.