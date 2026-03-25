Enquanto em muitos países a Páscoa é marcada por feriados, celebrações religiosas e até recessos escolares, em outras partes do mundo a data passa praticamente despercebida no calendário oficial. Em nações onde o cristianismo não é a religião predominante ou onde o Estado é laico e não adota feriados religiosos, a Sexta-Feira Santa e o domingo de Páscoa não garantem folga para estudantes e trabalhadores.

É o caso de países como Japão, China e Coreia do Sul, onde as escolas seguem com aulas normalmente durante esse período. Nessas regiões, a cultura e as tradições locais têm maior influência no calendário escolar, deixando datas cristãs fora da lista de feriados nacionais. Assim, enquanto milhões de estudantes ocidentais aproveitam um descanso prolongado, alunos asiáticos continuam sua rotina sem alterações.

Na Turquia, apesar da presença de minorias cristãs, a maioria muçulmana faz com que a Páscoa não seja reconhecida como feriado nacional. O mesmo acontece em países do Oriente Médio, como Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, onde o calendário é guiado por datas islâmicas e não contempla celebrações cristãs.

Já em nações com forte presença secular, como alguns países do norte da Europa, podem existir variações. Em certos casos, a Sexta-Feira Santa é feriado, mas não há uma pausa escolar prolongada, e as aulas retornam rapidamente.

Diferenças culturais moldam o calendário escolar ao redor do mundo

As divergências na forma como a Páscoa é tratada evidenciam o quanto os sistemas educacionais estão diretamente ligados às tradições e crenças de cada país. Enquanto no Ocidente a data costuma representar um momento de pausa e celebração, em outras regiões ela não possui o mesmo significado cultural ou religioso.

Esse contraste reforça a diversidade global e mostra que não existe um padrão único quando o assunto é feriados escolares. Para muitos estudantes ao redor do mundo, o período pascal não traz mudanças na rotina, servindo como exemplo de como religião, cultura e história influenciam diretamente o dia a dia da educação.