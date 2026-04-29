Cartórios de todo o Brasil passaram a emitir um comunicado importante direcionado a idosos que possuem bens registrados em seus nomes. A iniciativa tem como objetivo alertar esse público sobre riscos crescentes envolvendo fraudes patrimoniais. Nos últimos anos, golpes financeiros e tentativas de manipulação têm se tornado mais frequentes.

O alerta também está ligado a novas diretrizes incentivadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que ampliam medidas de segurança jurídica. Entre elas, ganha destaque a chamada autocuratela, um instrumento que permite ao próprio cidadão decidir previamente quem administrará seus bens no futuro.

Além da prevenção contra golpes, os cartórios reforçam a importância de cuidados básicos no dia a dia. Idosos devem evitar compartilhar documentos pessoais, não atender solicitações suspeitas e sempre confirmar qualquer contato diretamente com canais oficiais. Outra recomendação é acompanhar regularmente a situação de imóveis e bens registrados.

O movimento também busca incentivar o planejamento patrimonial antecipado. Ferramentas como a autocuratela ajudam a evitar conflitos familiares e garantem que a vontade do titular seja respeitada no futuro. Com isso, o idoso mantém maior controle sobre seus bens mesmo em situações de eventual incapacidade.

Entenda o que muda e como se proteger

A autocuratela surge como um dos principais pontos desse comunicado dos cartórios, permitindo que o próprio idoso escolha uma pessoa de confiança para administrar seus bens caso não consiga mais fazê-lo. Esse mecanismo fortalece a autonomia e evita que decisões importantes fiquem exclusivamente nas mãos da Justiça.

Outro ponto importante é o aumento da vigilância contra golpes, já que idosos estão entre os principais alvos de fraudes no país. Os cartórios orientam que qualquer solicitação suspeita seja ignorada e verificada diretamente com instituições oficiais. A combinação entre informação, prevenção e planejamento tem sido apontada como a melhor forma de proteger o patrimônio.