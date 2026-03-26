Estudantes do ensino fundamental e médio terão uma pausa nas aulas no início de abril, gerando um período prolongado sem atividades escolares. Apesar de muitas pessoas acreditarem em uma paralisação maior, a suspensão oficial ocorre por dois dias letivos, mas acaba se estendendo por quatro dias consecutivos por causa do fim de semana.

De acordo com o calendário escolar, a interrupção acontece por conta das celebrações da Semana Santa. Em 2026, a Sexta-feira Santa, considerada feriado nacional, será no dia 3 de abril, e muitas escolas já suspendem as aulas também na Quinta-feira Santa, dia 2.

Com isso, os estudantes ficam sem aulas na quinta e sexta-feira, e o descanso se prolonga naturalmente até o sábado e domingo. Na prática, isso resulta em quatro dias seguidos sem atividades escolares, algo já previsto no calendário e adotado tradicionalmente por instituições de ensino em todo o país.

A pausa faz parte da organização do ano letivo e não representa prejuízo no conteúdo escolar. As escolas ajustam seus cronogramas para garantir o cumprimento dos dias obrigatórios, enquanto alunos e famílias aproveitam o período para descanso ou participação nas celebrações religiosas típicas da data.

Outros feriados nacionais que vão impactar o calendário de aulas

Além da Semana Santa, o ano de 2026 terá diversos feriados nacionais que podem alterar o ritmo das aulas em escolas de todo o país. Entre os principais estão o Dia do Trabalhador, em 1º de maio, e a Independência do Brasil, comemorada em 7 de setembro, datas em que não há atividades escolares oficiais.

Outros feriados importantes incluem o Dia de Finados, em 2 de novembro, e o Natal, em 25 de dezembro. Instituições de ensino costumam adaptar o calendário para compensar essas pausas, garantindo que o ano letivo seja cumprido dentro dos dias mínimos exigidos pelo Ministério da Educação.