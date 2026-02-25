O prefeito de Bom Jesus de Goiás, Adair Henriques da Silva, chamou atenção ao revelar que decidiu presentear seus 15 netos com carros de luxo. A iniciativa, segundo ele, partiu de um desejo antigo de retribuir à família as conquistas acumuladas ao longo de décadas de trabalho no agronegócio. O gesto ganhou repercussão nacional após imagens da entrega dos veículos circularem nas redes sociais.

De acordo com o próprio prefeito, cada automóvel custou cerca de R$ 150 mil, o que representa um investimento milionário feito com recursos pessoais. Todos os carros foram adquiridos do mesmo modelo e cor, numa escolha que, segundo ele, simboliza tratamento igualitário entre os netos. A entrega ocorreu em um encontro familiar preparado especialmente para a ocasião.

Adair afirmou que começou a trabalhar ainda jovem como empregado rural e que construiu seu patrimônio ao longo dos anos até se tornar empresário e, posteriormente, chefe do Executivo municipal. Ele classificou a compra dos veículos como a realização de um sonho pessoal, destacando que sempre buscou proporcionar conforto e oportunidades à família.

A atitude dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto apoiadores elogiaram a generosidade do avô e ressaltaram que se tratava de dinheiro privado, críticos questionaram a ostentação por parte de um agente público. Apesar das discussões, o episódio se consolidou como um dos casos mais comentados envolvendo demonstrações públicas de patrimônio por autoridades municipais nos últimos anos.

Entrega foi marcada por emoção e homenagem à trajetória de vida

Durante a entrega dos veículos, a neta Adriana relatou que o avô reuniu todos os netos antes da surpresa e fez questão de recontar sua trajetória de vida, desde os tempos em que começou a trabalhar como empregado até a consolidação como empresário e gestor público.

Adriana também explicou o motivo da escolha dos carros na cor azul. De acordo com a neta, trata-se da tonalidade preferida do avô, que inclusive mantém a fazenda pintada na mesma cor e já possui veículos nesse padrão. A marca escolhida, acrescentou, sempre foi admirada por ele, o que deu ao presente um significado ainda mais pessoal.