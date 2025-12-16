O Pix no crédito tem se popularizado ao possibilitar transferências instantâneas mesmo quando não há saldo disponível na conta. A opção oferecida pelo Nubank utiliza o limite do cartão de crédito para realizar pagamentos via Pix, preservando a agilidade característica do sistema.

Para o pagador, o valor é incluído na fatura do cartão; já para o recebedor, o dinheiro é creditado na hora, sem distinção em relação ao Pix tradicional. A modalidade pode ser usada em transferências para pessoas físicas ou jurídicas, por meio de chave Pix, QR Code ou Pix copia e cola.

A principal diferença está na forma de pagamento: em vez de ser debitado diretamente do saldo da conta, o valor é incluído na fatura do cartão de crédito. Conforme a instituição financeira, é possível pagar à vista ou parcelado, com incidência de juros e IOF, sempre informados antes da confirmação da transação.

No Pix tradicional, a transferência utiliza os recursos disponíveis na conta e, para pessoas físicas, não há cobrança de taxas. No Pix no crédito, o cliente utiliza parte do limite do cartão Nubank, reduzindo o crédito disponível para outras compras.

Para quem recebe o valor, não há qualquer diferença prática: o crédito é feito imediatamente, sem que seja identificado o meio usado pelo pagador. O Pix no crédito se mostra útil em situações específicas, como quando não há saldo suficiente para um pagamento imediato ou quando o recebedor solicita pagamento à vista.

Pix no crédito oferece flexibilidade, mas exige atenção ao limite do cartão

A novidade do Nubank permite que usuários façam transferências instantâneas mesmo sem saldo disponível, trazendo mais praticidade para situações emergenciais ou pagamentos à vista. A rapidez do Pix é mantida, garantindo que o recebedor receba o valor imediatamente, sem distinção em relação ao Pix tradicional.

No entanto, é importante lembrar que o valor utilizado é descontado do limite do cartão de crédito, podendo gerar juros e IOF caso seja parcelado. Por isso, o uso consciente da modalidade é essencial para evitar comprometer a disponibilidade de crédito para outras compras e controlar os custos financeiros.