A Suécia está cada vez mais próxima de se tornar uma sociedade sem dinheiro físico. De acordo com projeções do banco central do país, o uso de cédulas e moedas deve se tornar praticamente inexistente até 2030. A mudança faz parte de uma transformação no sistema financeiro, com foco em meios digitais.

Com isso, estabelecimentos comerciais têm adotado cada vez mais pagamentos por cartão, aplicativos e moedas digitais. Em muitos casos, essas formas já são as únicas aceitas no dia a dia, tornando o dinheiro em papel algo raro. Essa transição reflete o avanço tecnológico e a preferência da população por soluções mais rápidas e seguras.

A iniciativa também acompanha o desenvolvimento de moedas digitais emitidas por bancos centrais, como a chamada CBDC. Esse tipo de moeda permite transações instantâneas e maior controle financeiro, reduzindo custos operacionais e aumentando a eficiência do sistema. A Suécia, inclusive, é uma das pioneiras nesses testes.

Apesar dos benefícios, a mudança levanta debates sobre inclusão financeira e dependência tecnológica. Especialistas alertam que parte da população ainda pode enfrentar dificuldades com o fim do dinheiro físico. Mesmo assim, o país segue avançando como referência global na transição para uma economia totalmente digital.

Quais os impactos dessa mudança na prática

A transição para uma economia sem dinheiro físico na Suécia traz mudanças diretas no dia a dia da população. Pagamentos se tornam mais rápidos e práticos, reduzindo filas e a necessidade de troco. Além disso, o uso de meios digitais aumenta a segurança, já que diminui riscos de roubos e perdas de dinheiro em espécie.

Por outro lado, especialistas apontam desafios importantes nesse processo. Pessoas idosas ou com pouco acesso à tecnologia podem enfrentar dificuldades para se adaptar ao novo modelo. Por isso, o Banco Central da Suécia tem discutido formas de garantir inclusão financeira e acesso amplo aos novos sistemas de pagamento.