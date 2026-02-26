O Banco Central divulgou orientações sobre o funcionamento do Pix Automático, modalidade criada para facilitar o pagamento de despesas. A ferramenta permite que contas sejam quitadas de forma automática, sem necessidade de confirmação manual a cada cobrança.

A modalidade é uma forma de ampliar o uso do Pix, que já ultrapassa 160 milhões de usuários, segundo dados oficiais.

Como funciona o Pix Automático

Pelo modelo, a própria empresa oferece a opção de pagamento via Pix Automático ao cliente. Para aderir, o pagador precisa autorizar a operação uma única vez no aplicativo do banco. Nessa etapa, é possível definir regras, como valor máximo por cobrança e uso de limite de crédito caso não haja saldo disponível.

Antes do vencimento, a empresa envia a cobrança ao banco do cliente, que agenda o pagamento e notifica o usuário para conferência. No dia programado, a transação é concluída automaticamente.

O cliente ainda pode acompanhar, editar ou cancelar a autorização diretamente no aplicativo da conta.

Benefícios para consumidores, empresas e segurança

De acordo com o Banco Central, a modalidade busca oferecer mais praticidade e controle ao usuário, além de reduzir atrasos nos pagamentos. Para empresas, o Pix Automático pode representar menor custo operacional, aumento da base de clientes e redução da inadimplência, já que a cobrança ocorre de forma programada.

O Banco Central reforça que o Pix Automático segue os mesmos padrões de segurança do sistema tradicional. Em caso de problemas, o usuário pode acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED) por meio do banco.