O setor bancário brasileiro em 2025 passa por uma transformação profunda: em poucos anos, um terço das agências do país deixou de existir. Dados do Banco Central mostram que, em março de 2015, havia 23.154 agências em funcionamento. Em 2025, esse total caiu para 15.529, uma retração de 32,9%.

A queda é resultado de vários fatores, com a digitalização dos serviços bancários entre os principais. A migração para o atendimento online — acelerada durante a pandemia — diminuiu a demanda por estruturas físicas, levando muitas instituições a encerrar unidades em diferentes regiões do país.

Os maiores bancos do país — Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica e Santander — estão à frente desse processo de reestruturação. Desde março de 2015, Bradesco e Itaú encerraram 2.550 e 2.198 agências, respectivamente. Há uma década, as maiores redes eram Banco do Brasil (5.544), Bradesco (4.654), Itaú (3.847) e Caixa (3.401).

Atualmente, a liderança em número de agências é composta por Banco do Brasil (3.987), Caixa (3.212), Bradesco (2.104), Itaú (1.649) e Santander (2.017). No acumulado do período, o Bradesco foi a instituição que mais reduziu unidades (2.550), seguido por Itaú (2.198), Banco do Brasil (1.557), Santander (624) e Caixa (189).

Transformação no setor bancário e o futuro das agências

O fechamento em massa de agências reflete a profunda mudança na forma como os brasileiros utilizam serviços financeiros. A digitalização acelerada, combinada com aplicativos, internet banking e caixas eletrônicos cada vez mais eficientes, reduziu a necessidade de atendimento presencial, forçando os bancos a repensarem sua presença física em todo o país.

Essa reestruturação impacta tanto clientes quanto comunidades, especialmente em cidades menores, onde as agências tradicionais desempenhavam papel central. Ao mesmo tempo, evidencia a adaptação do setor a um cenário digital, em que eficiência, redução de custos e inovação tecnológica passam a ditar o ritmo do mercado bancário brasileiro.