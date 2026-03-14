Nos próximas semanas, clientes e usuários de serviços bancários devem se programar: as agências em todo o país vão interromper suas atividades por três dias consecutivos. Durante esse período, todas as operações presenciais, como saques, depósitos e atendimento ao público, estarão suspensas.

Qual é o motivo da paralisação?

A pausa acontece devido à Páscoa, que acontece no dia 5 de abril. Algumas unidades podem até antecipar e fechar na quinta-feira, mas o fechamento mais comum ocorre a partir da sexta-feira, 3 de abril, feriado nacional da Sexta‑feira Santa. Assim, sábado e no domingo de Páscoa não acontecerão atendimentos.

Apesar disso, os canais digitais, como apps e internet banking, continuam funcionando normalmente, permitindo pagamentos, transferências e consultas sem interrupção.

Impactos no dia a dia

Quem costuma pagar contas pessoalmente ou fazer transações diretamente nas agências vai precisar se organizar com antecedência. Pagamentos agendados para esses dias não sofrem atraso, mas quem depende de atendimento presencial pode enfrentar filas antes do fechamento.

Dicas para se preparar

Planeje seus saques: retire dinheiro suficiente se precisar de valores em espécie. Use canais digitais: aproveite apps dos bancos e caixas eletrônicos. Cheque datas de vencimento: antecipe pagamentos ou agendamentos que coincidam com os dias de fechamento.

Mesmo com o fechamento temporário, a recomendação é se antecipar às necessidades financeiras para aproveitar o feriado com tranquilidade.