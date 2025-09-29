Você já percebeu que algumas pessoas parecem ser mais visadas pelos mosquitos do que outras? A ciência mostra que isso não é apenas impressão: certos hábitos e até mesmo o consumo de bebidas específicas podem tornar alguém muito mais atraente para esses insetos. Entre elas está uma bebida bastante comum, presente em encontros sociais, festas e até no dia a dia.

Pesquisas apontam que o álcool, em especial a cerveja, aumenta significativamente a atratividade do corpo humano para os mosquitos. Isso acontece porque, ao ingerir a bebida, o organismo passa por mudanças metabólicas que alteram o odor corporal e intensificam a liberação de substâncias como o etanol e o dióxido de carbono pela respiração e pela pele.

Esses fatores funcionam como verdadeiros atrativos para os insetos, que possuem alta sensibilidade a esses estímulos. Ou seja, aquele simples copo de cerveja no fim do dia pode ser suficiente para transformar você em alvo preferido dos mosquitos.

Um estudo publicado no Journal of the American Mosquito Control Association mostrou que pessoas que consumiram cerveja foram mais picadas do que aquelas que não beberam. A explicação está na combinação de fatores: além da alteração no odor corporal, o álcool provoca um leve aumento da temperatura da pele e acelera o metabolismo, ambos elementos que deixam o corpo ainda mais atrativo para os mosquitos.

Na prática, isso significa que, em ambientes abertos — como churrascos, praias ou festas ao ar livre —, quem está com uma latinha de cerveja na mão pode se tornar um alvo mais fácil. Por isso, o uso de repelente, roupas que cubram mais o corpo e cuidados com o ambiente (como evitar acúmulo de água parada) tornam-se ainda mais importantes.