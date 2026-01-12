Em 2026, o Governo Federal confirmou a ampliação da rede de proteção social ao incluir dois novos benefícios voltados aos inscritos no Bolsa Família. A Caixa Econômica Federal passou a disponibilizar o Auxílio Gás e o Bolsa Atleta, iniciativas que buscam atender demandas específicas de famílias em situação de vulnerabilidade e de atletas sem patrocínio privado.

O Auxílio Gás foi instituído com o objetivo de auxiliar na compra do botijão de gás de 13 quilos, item básico no cotidiano de milhões de brasileiros. O benefício é direcionado a pessoas cadastradas no Cadastro Único, com renda familiar per capita de até meio salário mínimo.

O programa estabelece prioridade para grupos em situação de maior vulnerabilidade social, como mulheres amparadas por medidas protetivas da Lei Maria da Penha e beneficiários do BPC. Os repasses seguem o mesmo calendário do Bolsa Família, o que contribui para a organização e o planejamento financeiro das famílias atendidas.

Por sua vez, o Bolsa Atleta oferece apoio financeiro mensal a esportistas de diferentes categorias que não contam com patrocínio privado. Os valores variam entre R$ 410 e R$ 16.629, conforme o nível de competição, contemplando desde jovens promessas até atletas de alto rendimento em modalidades olímpicas e paralímpicas.

Para ter acesso ao benefício, os interessados precisam realizar a inscrição no portal do Ministério do Esporte e manter toda a documentação em dia. A centralização dos pagamentos na Caixa Econômica Federal torna o processo mais ágil e eficiente, ao reduzir custos administrativos e fortalecer os mecanismos de controle contra fraudes.

Quem tem direito aos novos benefícios e como funcionam os pagamentos

A ampliação dos benefícios reforça o papel do Bolsa Família como principal política de combate à vulnerabilidade social no país. No caso do Auxílio Gás, o foco está em aliviar o impacto do custo do gás de cozinha no orçamento doméstico, priorizando famílias de baixa renda e grupos socialmente mais expostos, como mulheres em situação de violência e pessoas que recebem o BPC.

Já o Bolsa Atleta amplia o alcance do programa esportivo ao garantir renda mensal a atletas sem patrocínio privado, permitindo maior dedicação aos treinos e competições. Com valores ajustados conforme o nível de rendimento, a iniciativa busca fortalecer o esporte nacional desde a base até o alto desempenho, com pagamentos centralizados na Caixa para garantir transparência e eficiência na gestão dos recursos.