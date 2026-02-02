A partir de fevereiro de 2026, famílias de baixa renda em todo o país passarão a contar com reforços no orçamento por meio do Bolsa Família e do novo formato do Auxílio Gás. Somados, os benefícios podem superar R$ 700 por mês, representando um alívio financeiro significativo diante do cenário econômico desafiador.

Segundo a Caixa Econômica Federal, os repasses seguirão o calendário oficial definido de acordo com o Número de Inscrição Social (NIS) dos beneficiários. O Bolsa Família, principal programa de transferência de renda do Brasil, assegura um valor mínimo de R$ 600 por núcleo familiar.

Além do valor base, o programa prevê adicionais conforme a composição familiar, como benefícios extras para crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes, o que pode elevar ainda mais o montante final recebido. Já o Auxílio Gás, que passa a integrar esse reforço financeiro em fevereiro, tem como objetivo reduzir o impacto do preço do botijão de gás no orçamento das famílias mais vulneráveis.

Os valores poderão ser movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem ou sacados nas agências da Caixa, casas lotéricas e correspondentes autorizados. Para continuar recebendo os benefícios, as famílias precisam manter o Cadastro Único atualizado e cumprir as condicionalidades exigidas, como frequência escolar das crianças e acompanhamento de saúde.

Calendário do Bolsa Família em fevereiro

Final do NIS 1: 12/02

Final do NIS 2: 13/02

Final do NIS 3: 18/02

Final do NIS 4: 19/02

Final do NIS 5: 20/02

Final do NIS 6: 23/02

Final do NIS 7: 24/02

Final do NIS 8: 25/02

Final do NIS 9: 26/02

Final do NIS 0: 27/02

O que é o Auxílio-Gás?

O Auxílio-Gás é um benefício social do governo federal criado para ajudar famílias de baixa renda a arcar com o custo do botijão de gás de cozinha (GLP), item essencial no dia a dia dos lares brasileiros.

O programa é destinado principalmente a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com prioridade para quem já recebe o Bolsa Família. O valor do auxílio é calculado com base no preço médio nacional do botijão de 13 kg e tem como objetivo reduzir o impacto desse gasto no orçamento doméstico.