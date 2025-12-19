A Prefeitura de Tubarão, no Sul de Santa Catarina, iniciou uma nova iniciativa voltada às famílias atendidas pelo Bolsa Família. A ação, de âmbito municipal, tem como objetivo orientar e acompanhar os beneficiários, além de ampliar o acesso a políticas sociais e reforçar a rede de proteção às famílias em situação de vulnerabilidade.

A atividade foi coordenada pela Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Passagem. Na sexta-feira (12), o CRAS realizou dois encontros presenciais que reuniram 87 novos beneficiários do programa na região.

Segundo informações do portal Diário da Região, os encontros coletivos foram adotados como estratégia para transmitir informações de forma clara e objetiva às famílias. Durante as reuniões, as equipes detalharam o funcionamento do Bolsa Família, esclareceram dúvidas e explicaram os direitos e as obrigações que os beneficiários devem cumprir para manter o pagamento do benefício.

A coordenação do Cadastro Único em Tubarão destacou que a orientação logo no início do recebimento do benefício é essencial. Segundo o órgão, esse acompanhamento permite que as famílias compreendam claramente as regras do programa, evitem inconsistências no cadastro e cumpram corretamente as condicionalidades exigidas para a manutenção do Bolsa Família.

Orientação inicial garante acesso correto aos benefícios

A iniciativa busca assegurar que os novos beneficiários tenham pleno conhecimento sobre o funcionamento do Bolsa Família e dos demais serviços disponíveis na rede de assistência social. Ao centralizar as orientações em encontros presenciais, o município pretende reduzir falhas cadastrais, evitar bloqueios no pagamento e garantir que as famílias usufruam corretamente dos direitos previstos no programa.

Além disso, a ação fortalece o acompanhamento social contínuo, aproximando as equipes do CRAS das famílias atendidas. Com esse suporte desde o início, a prefeitura espera ampliar o acesso a outros benefícios sociais, promover inclusão e oferecer mais segurança às famílias em situação de vulnerabilidade no município.