Com a estreia do Big Brother Brasil 2026, vale relembrar 2004, quando protestos no Bahrein levaram à suspensão do programa. O canal árabe por satélite MBC interrompeu a versão local do “Big Brother” em resposta às manifestações contra a produção.
Desde sua estreia, em 22 de fevereiro de 2004, o Big Brother Bahrein enfrentou críticas de parlamentares e telespectadores do país do Golfo Pérsico, que consideravam o programa indecente e ofensivo ao Islã. Cerca de mil pessoas protestaram contra o reality, gritando: “Parem o ‘Sin [pecado] Brother’. Não à indecência”.
As pressões cresceram rapidamente, com debates no parlamento e cobertura intensa da mídia local, o que acabou tornando insustentável a exibição do programa. Em poucos dias, a MBC anunciou oficialmente o cancelamento da atração, retirando-a do ar e encerrando todas as transmissões da versão bahreinita.
O episódio se tornou um marco na história da franquia internacional, mostrando como diferenças culturais e religiosas podem influenciar diretamente a produção e a exibição de programas de entretenimento global. Até hoje, o caso é lembrado como um exemplo de conflito entre liberdade de expressão e sensibilidade cultural.
Veja a lista de participantes do BBB 2026
Veteranos
- Babu Santana
- Sol Vega
- Jonas Sulzbach
- Sarah Andrade
- Alberto Cowboy
- Ana Paula Renault
Camarotes
- Solange Couto
- Juliano Floss
- Edilson Capetinha
- Aline Campos
- Henri Castelli
Pipocas
- Brigido
- Breno
- Jordana
- Marcelo
- Marciele
- Maxiane
- Milena
- Paulo Augusto
- Pedro
- Samira
Deixe um comentário