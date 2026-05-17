A seleção brasileira feminina de vôlei já definiu as jogadoras que vão disputar a Liga das Nações deste ano. A lista reúne atletas experientes e prontas para enfrentar uma competição longa.

Distribuição das jogadoras por posição

Levantadoras

Bruninha, Kenya, Macris, Roberta e Vivian são as responsáveis por organizar o ataque da equipe.

Ponteiras

Drussyla, Gabi, Julia Bergmann, Karina e Maiara Basso atuam pelas laterais.

Ponteiras/Opostas

Ana Cristina, Helena e Rosamaria podem atuar em mais de uma posição conforme a estratégia do jogo.

Opostas

Jaque Schmitz, Jheovana, Kisy, Sabrina e Tainara são mais voltadas para a finalização das jogadas.

Centrais

Diana, Julia Kudiess, Lanna, Larissa Besen, Lívia, Lorena e Luzia formam o grupo responsável pelos bloqueios e pelos ataques pelo meio da rede.

Líberos

Kika, Marcelle, Natinha, Nyeme e Paulina atuam na parte defensiva.

Preparação para a Liga das Nações

A Liga das Nações feminina acontece entre 2 de junho e 25 de julho, com 18 seleções na disputa. A etapa no Brasil será realizada em Brasília, entre 10 e 14 de junho, já a fase final será realizada em Macau, na China, entre os dias 22 e 26 de julho.