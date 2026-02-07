Bill Gates, um dos nomes mais influentes da tecnologia, voltou ao centro do debate global por uma decisão fora do universo dos softwares. Em maio do ano passado, o cofundador da Microsoft anunciou que pretende doar 99% de sua fortuna pessoal nas próximas duas décadas à Gates Foundation, organização dedicada ao combate à pobreza extrema e a doenças evitáveis.

A fortuna de Bill Gates é avaliada em cerca de US$ 108 bilhões, o que corresponde a aproximadamente R$ 615 bilhões. Considerando as doações já feitas e os valores sob gestão da fundação, o total direcionado a iniciativas humanitárias pode alcançar US$ 200 bilhões, cerca de R$ 1,1 trilhão, até 2045.

O comunicado ocorreu durante o evento que marcou os 25 anos da Gates Foundation, fundada em 2000 por Bill Gates e, à época, por sua esposa, Melinda French Gates. Anos depois, a organização passou a contar também com o apoio do investidor Warren Buffett, um dos principais nomes do mercado financeiro global.

De acordo com Gates, a fundação encerrará oficialmente suas atividades em 2045, após a execução do plano de investimentos internacionais. O bilionário explicou que a decisão de acelerar a doação de sua fortuna está relacionada à urgência dos desafios globais, com destaque para as demandas na área de saúde pública.

A imensidão da fortuna de Bill Gates

Bill Gates construiu uma das maiores fortunas da história, estimada em US$ 108 bilhões, o equivalente a cerca de R$ 615 bilhões. Grande parte desse patrimônio veio da Microsoft, empresa que ele cofundou e que revolucionou o mercado de tecnologia, transformando o bilionário em referência mundial tanto no empreendedorismo quanto na inovação.

Além dos ganhos acumulados, Gates tem se destacado por sua generosidade. Somadas às doações já realizadas e aos recursos geridos pela Gates Foundation, o total destinado a ações humanitárias deve atingir cerca de US$ 200 bilhões até 2045, mostrando que parte significativa de sua riqueza será revertida para causas globais e sociais.