Bilionários do Oriente Médio passaram a mirar a América do Sul em busca de oportunidades estratégicas. Um país vizinho do Brasil entrou no radar de investidores do Catar interessados em projetos de energia limpa. A combinação de recursos naturais abundantes e baixa densidade populacional tornou a região especialmente atrativa para investimentos de longo prazo.

O interesse se concentra na Patagônia argentina, mais especificamente na província de Rio Negro, localizada a poucas dezenas de quilômetros de Bariloche. Por meio de uma empresa local, um investidor ligado à elite catari adquiriu cerca de dez mil hectares na região, área que reúne cursos d’água e paisagens amplamente preservadas.

Além do apelo ambiental, a área reúne características favoráveis à produção de energia hidrelétrica. Os rios de montanha possibilitam a implantação de usinas de menor porte, com impactos limitados e geração contínua. O projeto prevê a construção de três pequenas centrais no arroio Baguales, que, em conjunto, deverão produzir energia suficiente para suprir integralmente o complexo planejado.

As unidades projetadas se enquadram na categoria de micro-hidrelétricas. Embora a potência prevista seja inferior a um megawatt, ela é suficiente para assegurar a autossuficiência energética do empreendimento. As outorgas para uso dos recursos hídricos foram concedidas por um longo período, garantindo estabilidade ao investimento e previsibilidade no abastecimento de energia.

Energia limpa, controle hídrico e estratégia de longo prazo

A aposta nas micro-hidrelétricas vai além da simples geração de eletricidade. O modelo adotado pelos investidores do Catar permite explorar o potencial hídrico local de forma contínua e com baixo impacto ambiental, alinhando sustentabilidade e eficiência energética.

Em regiões remotas como a Patagônia, esse tipo de estrutura também reduz a dependência de redes externas e reforça o controle sobre recursos estratégicos. Além disso, o projeto se insere em uma estratégia mais ampla de diversificação de ativos fora do Oriente Médio.