No Memórias do Diário de hoje vamos relembrar histórias surpreendentes de bilionários que, apesar de terem riqueza suficiente para comprar cidades inteiras, viram suas fortunas desaparecerem por completo ao longo do tempo. Casos como o do empresário brasileiro Eike Batista, que passou de um dos mais ricos do mundo a enfrentar a falência após o colapso de seu império empresarial.

Mas ele não está sozinho. Outros magnatas que perderam praticamente tudo em meio a crises financeiras, decisões de investimento desastrosas ou problemas legais, mostram que nem sempre o dinheiro protege contra reveses econômicos e pessoais. Relembre outros casos:

Entre os exemplos mais emblemáticos está Bernard Madoff, ex-bilionário norte-americano que comandou o maior esquema de pirâmide financeira da história. Durante décadas, ele manteve a imagem de investidor respeitado em Wall Street, até que o golpe veio à tona em 2008, causando prejuízos bilionários a investidores e levando Madoff à prisão e à completa ruína financeira.

Outro caso marcante é o do russo Boris Berezovsky, que chegou a ser um dos homens mais poderosos e ricos da Rússia nos anos 1990. Envolvido em disputas políticas, processos judiciais e perdas patrimoniais, ele acabou exilado no Reino Unido, onde morreu após ver sua fortuna praticamente desaparecer.

Também chama atenção a trajetória de Vijay Mallya, empresário indiano conhecido por seu estilo de vida luxuoso. Dono de companhias aéreas e marcas famosas, ele acumulou dívidas gigantescas, teve empresas quebradas e passou a ser investigado por fraude e lavagem de dinheiro, perdendo o status de bilionário.

Essas histórias mostram que, mesmo no topo da riqueza mundial, decisões arriscadas, falta de controle financeiro e mudanças bruscas no cenário econômico podem transformar fortunas gigantescas em colapsos históricos — deixando lições que seguem sendo lembradas até hoje.