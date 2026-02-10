No último sábado (7), durante o Baile da Vogue no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, Bianca Andrade, a Boca Rosa, conversou com exclusividade com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, e falou abertamente sobre sua participação no Big Brother Brasil, reality que marcou sua trajetória na TV e impulsionou sua carreira.

Ao ser questionada sobre um possível retorno ao programa, Bianca respondeu de forma direta: “Nunca voltaria”. A empresária explicou que, embora tenha alcançado sucesso fora da casa, não se vê como uma boa competidora dentro do formato do reality. “Eu não sou boa no Big Brother. Sou ótima em outros jogos. No business eu sou perfeita, mas no Big Brother… não”, disse.

De acordo com Bianca, o programa demanda habilidades que não correspondem ao seu perfil. “É preciso ser boa no jogo, saber brigar, discutir… eu não sou boa nisso”, afirmou, destacando que o confinamento e as disputas não fazem parte de sua estratégia natural.

Boca Rosa participou do Big Brother Brasil na 20ª edição, em 2020, e foi a quinta eliminada, sendo a primeira mulher a deixar a casa. Ela recebeu 53,09% dos votos em um paredão contra Felipe Prior e Flayslane, episódio que gerou ampla repercussão. Após a experiência, a influenciadora afirmou que o “cancelamento” vivido no programa contribuiu para sua maturidade.

Para quem vai a torcida de Boca Rosa no BBB 26

Sobre a torcida no reality, Boca Rosa revelou seus favoritos ao prêmio da edição. Para ela, a disputa deve ficar entre Chay e Ana Paula, mas explicou seu critério pessoal: “Eu prefiro a Chay, porque gosto de dar o dinheiro para quem não tem, né? Obviamente. A Chay é perfeita, ela é tudo”, afirmou.

No paredão desta semana, o BBB vai definir o quarto eliminado da edição atual. Estão na disputa três participantes do grupo Veteranos: Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega. De acordo com a enquete parcial da CNN Brasil, realizada nesta segunda-feira (9) às 12h15, Sarah lidera com 56% dos votos para deixar a casa.