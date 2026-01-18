Os pagamentos do Bolsa Família referentes a janeiro de 2026 já têm data definida, conforme informou o MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome). O cronograma de repasses segue o último dígito do NIS (Número de Identificação Social), que pode ser consultado no cartão do beneficiário.

Os pagamentos são realizados nos dez últimos dias úteis de cada mês. A exceção ocorre em dezembro, quando o calendário é antecipado para assegurar o recebimento antes do Natal, com encerramento no dia 23. O Bolsa Família é destinado a famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa que residem no mesmo domicílio e estejam inscritas no CadÚnico.

O cadastro deve ser realizado nos postos de atendimento da assistência social dos municípios. Para continuar recebendo o benefício, o beneficiário precisa cumprir exigências nas áreas de educação e saúde, como:

garantir matrícula e frequência escolar de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos;

realizar o pré-natal durante a gestação;

acompanhar o crescimento e o estado nutricional de crianças com menos de 7 anos;

manter todas as vacinas atualizadas, conforme o calendário do Ministério da Saúde.

O não cumprimento dessas exigências — como ausência escolar ou vacinação em atraso — pode levar ao bloqueio temporário do benefício. Por isso, é essencial manter as informações e compromissos atualizados para evitar a suspensão dos pagamentos. Para prevenir a perda do auxílio, o MDS orienta que os dados do beneficiário e de sua família no CadÚnico sejam atualizados a cada 24 meses.

Calendário de janeiro do Bolsa Família