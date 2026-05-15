O calendário do Bolsa Família de maio de 2026 já foi divulgado pelo governo federal e os pagamentos começam no dia 18, seguindo até 29 de maio. Como acontece tradicionalmente, os depósitos serão realizados conforme o número final do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários.

Os pagamentos seguem a seguinte ordem: NIS final 1 recebe em 18/05; final 2 em 19/05; final 3 em 20/05; final 4 em 21/05; final 5 em 22/05; final 6 em 25/05; final 7 em 26/05; final 8 em 27/05; final 9 em 28/05; e final 0 em 29/05. O número do NIS pode ser consultado no cartão do programa.

O Bolsa Família garante atualmente o pagamento mínimo de R$ 600 por família cadastrada. Além desse valor, o programa também prevê adicionais conforme a composição familiar. O Benefício de Renda de Cidadania paga R$ 142 por integrante da família, enquanto o Benefício Complementar ajuda a completar o valor mínimo garantido pelo programa.

Também existem pagamentos extras voltados para crianças, gestantes e bebês. O Benefício Primeira Infância deposita R$ 150 para crianças de até 6 anos, enquanto o Benefício Variável Familiar paga R$ 50 adicionais para gestantes e jovens entre 7 e 17 anos. Já o Benefício Variável Nutriz garante R$ 50 para famílias com bebês de até sete meses.

Quem pode receber o Bolsa Família em 2026?

O programa é destinado às famílias inscritas no Cadastro Único com renda mensal de até R$ 218 por pessoa. O cadastro pode ser realizado em unidades do Cras e em postos de atendimento da assistência social espalhados pelos municípios brasileiros.

Para continuar recebendo o benefício, as famílias precisam cumprir algumas exigências nas áreas de saúde e educação. Entre elas estão frequência escolar obrigatória para crianças e adolescentes, vacinação em dia, acompanhamento médico de crianças menores de 7 anos e realização do pré-natal para gestantes.