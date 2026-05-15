Natal é uma das capitais brasileiras mais conhecidas pelo clima agradável e pelo sol praticamente constante durante todo o ano. Conhecida nacionalmente como “Cidade do Sol”, a capital potiguar reúne praias paradisíacas, temperaturas elevadas e um cenário natural que atrai turistas de diferentes partes do Brasil e do exterior.

O apelido de Cidade do Sol não surgiu por acaso. Natal está localizada na chamada esquina do continente, ponto mais oriental das Américas, região marcada pela forte presença dos ventos alísios, que sopram continuamente e ajudam a renovar o ar da cidade. Essa condição climática especial faz com que a capital do Rio Grande do Norte registre cerca de 300 dias de sol por ano.

Além das belas paisagens, Natal também ganhou reconhecimento internacional pela qualidade ambiental. Um estudo realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em parceria com uma agência espacial norte-americana classificou a cidade como uma das localidades costeiras com melhor qualidade do ar no continente.

O crescimento do turismo internacional também chama atenção em 2026. Dados divulgados pela Embratur, em parceria com o Ministério do Turismo e a Polícia Federal, apontam que o Rio Grande do Norte registrou o maior avanço na chegada de turistas estrangeiros no primeiro trimestre do ano. O aumento está ligado à expansão das rotas internacionais do Aeroporto Internacional Aluízio Alves.

Novas rotas internacionais impulsionam turismo no estado

A ampliação da malha aérea internacional ajudou a colocar Natal ainda mais em destaque no cenário turístico mundial. Ao longo de 2026, o aeroporto potiguar passou a operar novas rotas internacionais, facilitando o acesso de visitantes vindos principalmente da Argentina, Portugal, Itália e Chile.

Segundo a Empresa Potiguar de Promoção Turística, o crescimento no fluxo de turistas estrangeiros já impacta positivamente hotéis, restaurantes, passeios e o comércio local. Com clima agradável, praias famosas e infraestrutura turística em expansão, Natal consolida sua posição entre os destinos mais procurados do Nordeste brasileiro.