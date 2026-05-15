A jovem Lívia Voigt, de 21 anos, natural de Santa Catarina, ganhou destaque ao ser reconhecida como a maior herdeira do país. Ela possui uma fortuna estimada em cerca de R$ 6,6 bilhões, o que a coloca entre as pessoas mais ricas do mundo, mesmo sem atuar diretamente no mundo dos negócios.

De onde vem a fortuna

A origem desse patrimônio está ligada à empresa WEG, uma das maiores indústrias brasileiras de motores elétricos e equipamentos. A companhia foi criada em 1961 por Werner Ricardo Voigt, avô de Lívia, junto com outros engenheiros. Com o passar dos anos, a família manteve participação na empresa, e hoje Lívia e outros parentes possuem uma parte das ações, o que garante a ela essa herança.

Reconhecimento e posição na lista de bilionários

O destaque de 2024 tem relação com sua posição em rankings globais. Naquele ano, a revista Forbes a colocou como a pessoa mais jovem entre os bilionários do mundo todo, justamente por causa da herança da família e da valorização das ações da empresa criada por seu avô.

Vida pessoal

Apesar de todo esse patrimônio, Lívia leva uma vida reservada e não ocupa cargos na direção da WEG nem participa das decisões da empresa no dia a dia. Morando em Florianópolis, ela prefere ficar longe da exposição pública e se dedica aos estudos na área de psicologia.