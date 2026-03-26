O mês de abril traz uma mudança importante para os beneficiários do Bolsa Família, já que o início dos depósitos será antecipado. Essa alteração ajuda muitas famílias a organizar melhor suas despesas logo no começo da segunda quinzena.

Os repasses começam no dia 16, com NIS final 1, e seguem até o dia 30, com NIS final 0.

O que define o valor recebido

Cada integrante da família gera uma quantia base de R$ 142, conhecida como benefício por pessoa. Caso a soma não atinja R$ 600 por família, o governo complementa automaticamente até chegar nesse valor. Além disso, existem valores extras conforme a composição familiar:

R$ 150 por criança de até 6 anos;

R$ 50 para gestantes;

R$ 50 para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos;

R$ 50 para bebês de até 7 meses.

Dessa forma, dependendo da composição, a família pode ultrapassar com facilidade o valor mínimo do benefício.

Regras para não perder

Para continuar recebendo, é necessário que crianças e adolescentes estejam matriculadas e frequentando a escola, enquanto a saúde da família precisa estar em dia, com vacinas e consultas atualizadas. Gestantes também tem que realizar o pré-natal. Além disso, manter os dados atualizados no CadÚnico é importante para evitar bloqueios.