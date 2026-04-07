O calendário de pagamentos do Bolsa Família para abril sofreu alterações em relação ao cronograma adotado no mês de março, exigindo atenção redobrada dos beneficiários. As datas seguem organizadas de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social), mas apresentam mudanças importantes no intervalo entre os depósitos e no início dos repasses.

Em março, os pagamentos começaram no dia 18 para beneficiários com NIS final 1 e seguiram de forma praticamente contínua até o dia 31, quando receberam aqueles com NIS final 0. A sequência ocorreu nos dias 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 e 31 de março, mantendo o padrão tradicional de liberações em dias úteis consecutivos, com pausas apenas nos fins de semana.

Já em abril, o calendário foi antecipado e também passou por pequenos ajustes nas datas intermediárias. Os depósitos começam no dia 16 para quem tem NIS final 1 e seguem nos dias 17, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 de abril. A principal diferença está no espaçamento entre alguns pagamentos, que não seguem exatamente a mesma sequência do mês anterior.

Outra mudança relevante é que, em abril, há intervalos maiores entre determinadas datas, o que pode gerar dúvidas entre os beneficiários acostumados ao ritmo mais linear de março. Mesmo assim, o critério principal permanece o mesmo: o número final do NIS continua sendo o fator determinante para definir o dia de recebimento.

Diante dessas alterações, é fundamental que os beneficiários consultem o novo calendário com atenção para evitar confusões e garantir o acesso ao benefício na data correta. A recomendação é acompanhar os canais oficiais e verificar o número do NIS para não perder o prazo de saque ou movimentação do valor.

Calendário Bolsa Família Abril 2026

NIS 1: 16 de abril

NIS 2: 17 de abril

NIS 3: 20 de abril

NIS 4: 22 de abril

NIS 5: 23 de abril

NIS 6: 24 de abril

NIS 7: 27 de abril

NIS 8: 28 de abril

NIS 9: 29 de abril

NIS 0: 30 de abril