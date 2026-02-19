O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social confirmou o cronograma de repasses do Bolsa Família referentes a março de 2026. Como ocorre tradicionalmente, os depósitos serão feitos na reta final do mês, seguindo a organização baseada no Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

A consulta ao dígito final do NIS pode ser feita no próprio cartão do programa. É esse número que define a data em que o valor ficará disponível para saque ou movimentação.

Os pagamentos são liberados nos dez últimos dias úteis de cada mês. A exceção ocorre em dezembro, quando o calendário é antecipado para que as famílias recebam antes do Natal, com encerramento no dia 23.

Datas de pagamento em março

Para março de 2026, o cronograma ficou estabelecido da seguinte forma:

Final do NIS 1: 18/03

Final do NIS 2: 19/03

Final do NIS 3: 20/03

Final do NIS 4: 23/03

Final do NIS 5: 24/03

Final do NIS 6: 25/03

Final do NIS 7: 26/03

Final do NIS 8: 27/03

Final do NIS 9: 30/03

Final do NIS 0: 31/03

Valores pagos às famílias

O programa é composto por diferentes modalidades de benefício. O Benefício de Renda de Cidadania garante R$ 142 por integrante da família. Caso o total não alcance R$ 600 por domicílio, entra em ação o Benefício Complementar, que assegura esse valor mínimo.

Há ainda acréscimos específicos: R$ 150 para cada criança de até 6 anos (Primeira Infância), R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 17 anos (Benefício Variável Familiar) e R$ 50 para bebês de até sete meses (Benefício Variável Nutriz).

Regras para continuar no programa

Têm direito ao Bolsa Família famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa, desde que estejam inscritas no Cadastro Único. A inscrição é feita nos centros de assistência social dos municípios.

Para manter o benefício ativo, é necessário cumprir exigências nas áreas de saúde e educação, como frequência escolar de crianças e adolescentes, acompanhamento pré-natal, vacinação atualizada e monitoramento do desenvolvimento infantil.

O descumprimento pode levar ao bloqueio temporário do pagamento. O ministério orienta que os dados no CadÚnico sejam atualizados a cada dois anos. A partir de maio de 2026, novos beneficiários sem biometria registrada deverão emitir a Carteira de Identidade Nacional. A atualização deve ser realizada presencialmente em unidades como o Cras, com apresentação de documentos e comprovação de renda familiar.