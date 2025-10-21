A Caixa Econômica Federal começou nesta segunda-feira (20) os pagamentos de outubro do Bolsa Família 2025. Os primeiros contemplados são os beneficiários cujo Número de Identificação Social (NIS) termina em 1. O calendário de repasses segue de forma escalonada até o dia 31 de outubro, quando recebem os inscritos com NIS final 0.

A principal condição para receber o Bolsa Família é ter renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Para verificar se a família se enquadra, basta somar todos os rendimentos e dividir pelo número de integrantes; se o resultado for inferior a esse valor, a família é considerada elegível ao programa.

Além disso, os beneficiários devem cumprir algumas condicionalidades, como manter crianças e adolescentes matriculados na escola, realizar o pré-natal (no caso de gestantes) e manter a vacinação em dia. Também é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e aguardar a análise de aprovação para começar a receber o benefício.

Os beneficiários do Bolsa Família podem acessar e movimentar os valores pelo aplicativo Caixa TEM ou internet banking, sem precisar ir até uma agência. A Caixa também informa que o cartão do programa pode ser usado para compras em estabelecimentos, na função débito.

Calendário do Bolsa Família para outubro de 2025