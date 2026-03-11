Uma notícia movimentou a semana de quem depende do Bolsa Família. A consulta dos valores do programa já pode ser realizada, permitindo que beneficiários descubram com antecedência quando e quanto irão receber neste mês.

Para muitas famílias, essa é a oportunidade de organizar despesas básicas, como alimentação e contas domésticas. Saber a data de pagamento com antecedência ajuda a planejar melhor o orçamento e evitar imprevistos.

Tecnologia facilita o acesso às informações

Hoje, consultar o benefício ficou muito mais simples. Em poucos minutos, é possível verificar dados diretamente pelo app Caixa Tem. Lá, estão detalhes como valor do repasse, situação do cadastro e data exata do depósito. Essa praticidade evita deslocamentos desnecessários até agências bancárias ou lotéricas.

Datas seguem ordem do número final do NIS

Assim como ocorre todos os meses, os pagamentos são organizados de acordo com o último número do NIS (Número de Identificação Social), distribuindo os depósitos ao longo de vários dias.

O cronograma começa dia 18 de março, com NIS final 1, e segue até os últimos dias do calendário, com NIS final 0. Por isso, é importante que cada beneficiário confira sua data específica para saber quando o dinheiro estará disponível.

Diversas formas de utilizar o benefício

Além do saque tradicional, o valor pode ser movimentado digitalmente. Transferências, pagamentos de contas e compras com cartão virtual são algumas das opções disponíveis.