No Memórias do Diário de hoje, relembramos que o Bolsa Família deixou de existir com esse nome em agosto de 2021, quando foi substituído pelo Auxílio Brasil durante o governo do então presidente Jair Bolsonaro. A mudança marcou uma reformulação no principal programa de transferência de renda do país, criado originalmente em 2003.

O Bolsa Família foi oficialmente encerrado por medida provisória que instituiu o Auxílio Brasil, ampliando valores e alterando critérios de concessão. À época, o governo argumentou que o novo programa modernizaria a política de assistência social e aumentaria o valor médio pago às famílias em situação de vulnerabilidade.

A substituição, no entanto, gerou forte debate político e social. Especialistas apontaram que, apesar da mudança de nome e de alguns ajustes nas regras, a estrutura básica permanecia semelhante, mantendo o foco na transferência direta de renda para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único.

Em 2023, já sob nova gestão federal, o nome Bolsa Família foi retomado, com reformulações e novos adicionais para crianças e gestantes. O episódio, porém, ficou registrado como um dos momentos mais simbólicos da política social recente do país, evidenciando como programas de transferência de renda se tornaram centrais no debate econômico e eleitoral brasileiro.

Mudança refletiu disputa política e ajustes no modelo do benefício

A troca de nome e de formato do programa ocorreu em meio a um cenário de forte polarização política e pressão social causada pelos efeitos econômicos da pandemia. O Auxílio Brasil passou a prever novos benefícios complementares e buscou ampliar o valor médio pago às famílias, ao mesmo tempo em que enfrentava desafios relacionados ao financiamento e à organização da fila de espera.

A posterior retomada do Bolsa Família mostrou que a política de transferência de renda segue como prioridade nas diferentes gestões federais, ainda que com ajustes nas regras e nos valores. O debate deixou claro que, mais do que uma simples mudança de nome, o programa se tornou peça central na discussão sobre combate à pobreza e responsabilidade fiscal no Brasil.