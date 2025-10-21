O governo federal iniciou, neste mês de outubro, uma nova etapa do programa Bolsa Família, incluindo um bônus de R$ 150 por cada criança de até seis anos nas famílias beneficiárias. A medida reforça o combate à insegurança alimentar e busca garantir o direito à alimentação adequada para milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade.

Os pagamentos serão realizados entre 20 e 31 de outubro, de acordo com o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário. Esse adicional, somado aos demais componentes do programa, tem como objetivo ampliar a proteção social das famílias diante do impacto da inflação em alimentos e outras despesas essenciais.

A introdução do novo benefício infantil de R$ 150 tem como objetivo apoiar a qualidade de vida e a nutrição das crianças, reconhecendo a importância da fase de desenvolvimento até os seis anos de idade. Além desse bônus, as famílias continuam recebendo outros auxílios, como Renda de Cidadania, Benefício Complementar e Benefício Variável Familiar.

A iniciativa fortalece a segurança alimentar, oferecendo às famílias maiores condições de adquirir alimentos nutritivos e variados para as crianças, especialmente diante da alta nos preços de itens essenciais.

Calendário de outubro do Bolsa Família

Os depósitos do Bolsa Família em outubro seguem o critério do último dígito do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário, e serão realizados entre os dias 20 e 31 de outubro: