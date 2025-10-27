A Caixa Econômica Federal realizou nesta segunda-feira (27) o pagamento da parcela de outubro do Bolsa Família para os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 6. O valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas, com os novos adicionais, o valor médio recebido pelas famílias neste mês chega a R$ 683,42.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o programa de transferência de renda do Governo Federal deve atender, neste mês, 18,91 milhões de famílias, com um investimento total de R$ 12,88 bilhões. Além do valor mínimo, o Bolsa Família inclui ainda o pagamento de três benefícios adicionais.

O Benefício Variável Familiar Nutriz oferece seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês de até seis meses, com o objetivo de garantir a alimentação da criança. Além disso, o Bolsa Família concede R$ 50 extras para gestantes e nutrizes, R$ 50 por cada filho de 7 a 18 anos e um adicional de R$ 150 por criança de até seis anos.

No formato tradicional do Bolsa Família, os pagamentos são realizados nos últimos dez dias úteis de cada mês. Os beneficiários podem consultar informações sobre datas de pagamento, valores e composição das parcelas pelo aplicativo Caixa Tem, que permite acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Calendário do Bolsa Família em outubro 2025