Quem recebe o Bolsa Família costuma acompanhar de perto o calendário mensal, já que qualquer mudança pode impactar o orçamento doméstico. Em fevereiro, porém, o cronograma não segue exatamente o mesmo formato de outros meses, o que acabou gerando dúvidas entre muitos beneficiários.

A alteração não tem relação com cortes nem com mudanças no valor do benefício, mas com fatores externos que afetam o funcionamento do sistema bancário. Compreender o motivo do ajuste é essencial para evitar confusões e não perder a data correta do pagamento.

Em fevereiro de 2026, o calendário do Bolsa Família precisou ser reorganizado em razão do Carnaval. Durante o período da festa, os bancos permanecem fechados por vários dias consecutivos, reduzindo o número de dias úteis disponíveis para a liberação dos depósitos.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, essa paralisação levou o governo a concentrar os pagamentos antes e depois do feriado. Apesar da mudança nas datas, a principal regra foi mantida: os repasses continuam sendo feitos conforme o número final do NIS de cada família.

Os pagamentos começam mais cedo que o habitual, no dia 12 de fevereiro, e seguem até o dia 27. A Caixa Econômica Federal é a responsável pelos depósitos, que podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem ou sacados em lotéricas, correspondentes autorizados e agências bancárias.

O pagamento de fevereiro do Bolsa Família