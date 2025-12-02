Em novembro, aproximadamente 76 mil famílias brasileiras tiveram o benefício do Bolsa Família suspenso. A medida foi aplicada devido ao descumprimento de condicionalidades obrigatórias, como a manutenção da frequência escolar e o acompanhamento regular em unidades de saúde — requisitos fundamentais para a continuidade do auxílio.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) mantém uma fiscalização rigorosa sobre esses registros, impondo regras como a obrigatoriedade da frequência escolar, medida essencial para prevenir o abandono das aulas por crianças e adolescentes.
Quando essas condicionalidades não são cumpridas, o governo pode aplicar diferentes penalidades, que vão desde advertências até o bloqueio ou suspensão temporária do pagamento. No caso da frequência escolar, o objetivo é garantir que crianças e jovens permaneçam inseridos no ambiente educacional, reduzindo a evasão e fortalecendo seu desenvolvimento acadêmico e social.
Além disso, o acompanhamento em saúde — incluindo vacinação e consultas periódicas — assegura que os beneficiários tenham condições adequadas para crescer com qualidade de vida. O MDS reforça que o Bolsa Família não é apenas um auxílio financeiro, mas uma política pública voltada à proteção integral das famílias em situação de vulnerabilidade.
Calendário de dezembro do Bolsa Família
- Final do NIS 1: 10/12
- Final do NIS 2: 11/12
- Final do NIS 3: 12/12
- Final do NIS 4: 15/12
- Final do NIS 5: 16/12
- Final do NIS 6: 17/12
- Final do NIS 7: 18/12
- Final do NIS 8: 19/12
- Final do NIS 9: 22/12
- Final do NIS 0: 23/12
Valores e benefícios do programa
- Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por membro da família;
- Benefício Complementar (BCO): valor adicional que garante renda mínima de R$ 600 por domicílio;
- Primeira Infância (BPI): R$ 150 para cada criança de até 6 anos;
- Benefício Variável Familiar (BVF): extra de R$ 50 para gestantes e jovens entre 7 e 17 anos;
- Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 por bebê de até 7 meses, em vigor desde setembro.
Deixe um comentário