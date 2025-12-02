Em novembro, aproximadamente 76 mil famílias brasileiras tiveram o benefício do Bolsa Família suspenso. A medida foi aplicada devido ao descumprimento de condicionalidades obrigatórias, como a manutenção da frequência escolar e o acompanhamento regular em unidades de saúde — requisitos fundamentais para a continuidade do auxílio.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) mantém uma fiscalização rigorosa sobre esses registros, impondo regras como a obrigatoriedade da frequência escolar, medida essencial para prevenir o abandono das aulas por crianças e adolescentes.

Quando essas condicionalidades não são cumpridas, o governo pode aplicar diferentes penalidades, que vão desde advertências até o bloqueio ou suspensão temporária do pagamento. No caso da frequência escolar, o objetivo é garantir que crianças e jovens permaneçam inseridos no ambiente educacional, reduzindo a evasão e fortalecendo seu desenvolvimento acadêmico e social.

Além disso, o acompanhamento em saúde — incluindo vacinação e consultas periódicas — assegura que os beneficiários tenham condições adequadas para crescer com qualidade de vida. O MDS reforça que o Bolsa Família não é apenas um auxílio financeiro, mas uma política pública voltada à proteção integral das famílias em situação de vulnerabilidade.

Calendário de dezembro do Bolsa Família

Final do NIS 1: 10/12

Final do NIS 2: 11/12

Final do NIS 3: 12/12

Final do NIS 4: 15/12

Final do NIS 5: 16/12

Final do NIS 6: 17/12

Final do NIS 7: 18/12

Final do NIS 8: 19/12

Final do NIS 9: 22/12

Final do NIS 0: 23/12

Valores e benefícios do programa