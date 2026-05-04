O empate por 2 a 2 entre Flamengo e Vasco da Gama, no último domingo (3), marcou o fim de uma sequência positiva importante do time comandado por Leonardo Jardim no Campeonato Brasileiro. Após abrir dois gols de vantagem no clássico, o Rubro-Negro cedeu o empate no último lance da partida, frustrando a torcida no Maracanã.

Antes do tropeço, o Flamengo vinha embalado com quatro vitórias consecutivas na competição, demonstrando força na briga pelas primeiras posições. A equipe superou o Atlético Mineiro por 4 a 0, o Bahia por 2 a 0, o Fluminense por 2 a 1 e o Santos por 3 a 1, consolidando um momento de crescimento dentro do Brasileirão.

No clássico, o Flamengo parecia caminhar para manter o embalo ao abrir 2 a 0, mas viu o rival reagir na reta final. O Vasco diminuiu e buscou a igualdade já nos acréscimos, em um desfecho que freou a sequência de vitórias e manteve o time carioca na parte de cima da tabela, ainda firme na disputa pelas primeiras colocações.

Apesar do resultado, o desempenho recente ainda mantém o Flamengo como um dos protagonistas do campeonato. O empate, no entanto, liga um alerta para a equipe de Leonardo Jardim, que deixou escapar pontos importantes visando a disputa da liderança com o Palmeiras e viu sua série vitoriosa chegar ao fim justamente em um clássico.

Jardim lamenta queda de rendimento após vantagem

Após a partida, Leonardo Jardim não escondeu a frustração com o resultado e admitiu que o Flamengo deixou escapar a vitória mesmo com ampla vantagem construída durante o jogo. O treinador destacou que a equipe perdeu o controle emocional e tático na reta final, permitindo a reação do Vasco no último lance.

O comandante rubro-negro também revelou que conversou com o elenco após o apito final e reconheceu falhas no comportamento da equipe. Segundo ele, o time “quebrou” em momentos decisivos, o que acabou sendo determinante para o empate em um duelo que parecia controlado.