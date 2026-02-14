O Botafogo realizou, nesta quinta-feira (12), uma série de desligamentos que alcançou aproximadamente 50 funcionários. A informação foi divulgada pelo jornalista Bernardo Gentile, do canal Arena Alvinegra, que atribui a medida ao momento financeiro enfrentado pela Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube.

Segundo ele, cortes dessa dimensão não costumam ocorrer sem necessidade de reestruturação. Na avaliação do jornalista, demissões pontuais são comuns em qualquer organização, mas uma redução ampla no quadro indica tentativa de adequar despesas à realidade orçamentária.

Nos bastidores, o clube vinha destacando a ampliação de sua estrutura administrativa desde a implementação da SAF, processo que promoveu mudanças internas e ampliou o número de profissionais em diferentes setores.

Economia considerada limitada

Ainda de acordo com Bernardo Gentile, o impacto financeiro da medida não deve ultrapassar R$ 10 milhões por ano. Diluição desse montante ao longo dos meses representaria valor inferior a R$ 1 milhão mensal.

Para o comentarista, trata-se de cifra pouco expressiva quando comparada aos custos do futebol profissional, especialmente diante de contratos de atletas e despesas operacionais da equipe principal. Na análise apresentada, a iniciativa reflete necessidade de reorganização administrativa, mais do que um movimento com potencial de alterar significativamente o desempenho esportivo.

Contexto de ajustes

O clube ainda deve apresentar posicionamento oficial detalhando os motivos da decisão. Enquanto isso, o episódio reforça o cenário de ajustes internos enfrentado pelo Botafogo, que busca equilibrar as contas em meio às demandas do futebol competitivo.