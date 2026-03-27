Mais de 3 mil carros elétricos desembarcaram simultaneamente no Porto de Paranaguá, na última segunda-feira (23). Segundo informações do site Canal VE, o desembarque envolveu equipes que operaram por quase 18 horas seguidas, garantindo que os carros chegassem intactos aos centros de distribuição.

Cada veículo passou por inspeção e armazenamento temporário antes de ser enviado para revendas em outras capitais do país.

Esse fluxo recorde de importações dos carros elétricos coloca fabricantes e distribuidores em uma disputa cada vez mais acirrada pelo consumidor brasileiro.

Mercado em expansão

Dados do ano passado da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) indicam que a frota elétrica brasileira ultrapassou 220 mil unidades, com crescimento de cerca de 25% em relação ao ano anterior.

Modelos compactos e SUVs elétricos estão entre os preferidos dos motoristas e lideram as vendas. Além disso, o aumento da rede de carregadores, agora presente em 30% das estações públicas, facilita a compra desses veículos.

Desafios e oportunidades

Mesmo com essa aumento, o mercado enfrenta obstáculos com a tributação. A taxa de importação deve subir nos próximos meses, o que eleva o preço final e exige que fabricantes explorem estratégias de produção local ou parcerias com montadoras nacionais.

Por outro lado, a demanda crescente e o interesse do público por modelos elétricos tende a manter o setor em ritmo acelerado.