O Brasil conquistou uma presença marcante no cenário global da saúde ao ter sete instituições hospitalares entre as melhores do mundo no ranking World’s Best Hospitals 2026. A lista, elaborada pela consultoria americana Statista em parceria com o Newsweek, analisou milhares de hospitais em mais de 25 países com base em indicadores de qualidade clínica, reputação entre especialistas e satisfação dos pacientes.

Entre as brasileiras que figuram na lista, três se destacam com posições de grande prestígio internacional.

Top brasileiros no ranking mundial

No levantamento global, o Hospital Israelita Albert Einstein obteve excelente colocação, sendo o 16º entre os melhores hospitais do planeta, repetindo seu bom desempenho em edições anteriores.

Na sequência, estão o Hospital Sírio-Libanês, que aparece na 79ª posição, e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, no 105º lugar.

Outras unidades do país também integraram o ranking, reforçando a qualidade da medicina brasileira:

Hospital Moinhos de Vento — 111º lugar

HCor (Hospital do Coração) — 146º lugar

Hospital Santa Catarina — 151º lugar

Hospital das Clínicas da USP — 189º lugar

Critérios de avaliação global

A lista World’s Best Hospitals considera critérios como desempenho clínico, resultados de tratamentos, avanços em pesquisa, capacidade tecnológica e opinião de profissionais de saúde. Para isso, são coletadas avaliações de milhares de médicos e gestores hospitalares, além de dados públicos e métricas de segurança e atenção ao paciente.

Hospitais que figuram entre os melhores também são reconhecidos pelo comprometimento com protocolos de segurança, inovações médicas e experiência do paciente — fatores que elevam o padrão de atendimento e consolidam a confiança da população.

Brasil brilha na medicina internacional

A presença de sete hospitais brasileiros no ranking de 2026 reforça a competitividade da saúde no país e coloca instituições nacionais lado a lado com grandes centros médicos do mundo.

Essa visibilidade internacional é motivo de orgulho e demonstra que, apesar dos desafios no sistema de saúde como um todo, há excelência em serviços hospitalares de alta complexidade que conquistam referência global.