Pelo segundo ano consecutivo, Eduardo Saverin aparece no topo do ranking de brasileiros mais ricos da revista Forbes. Em 2025, seu patrimônio avançou de R$ 155,9 bilhões para R$ 227 bilhões, um crescimento de 45,5%. Além de conservar a liderança, o empresário alcançou um feito inédito: a maior fortuna já registrada por um brasileiro.

Cofundador do Facebook, Saverin foi impulsionado pela valorização das ações da Meta, favorecida pelo avanço da inteligência artificial, o que ampliou o recorde já alcançado em 2024. No top 5, Vicky Safra, viúva de Joseph Safra, segue como a mulher mais rica do Brasil e ocupa a segunda posição, com R$ 120,5 bilhões.

Brasileiro mais rico da história

A trajetória de Eduardo Saverin, no entanto, começou muito antes do sucesso bilionário. Nascido no Brasil, ele se mudou ainda jovem para os Estados Unidos, onde ingressou na Universidade de Harvard. Foi lá que conheceu Mark Zuckerberg e outros estudantes que dariam origem ao Facebook, projeto criado inicialmente como uma rede social restrita ao campus universitário.

Anos depois, o Facebook se transformaria em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Após deixar a Meta, Saverin passou a atuar como investidor e empreendedor no setor de tecnologia, com forte presença em startups e fundos de capital de risco, especialmente na Ásia.

Os 10 maiores bilionários do Brasil em 2025