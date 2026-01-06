Nem mesmo o período de maior ascensão de Eike Batista, que em 2012 reuniu cerca de R$ 52 bilhões e chegou a ocupar a sétima posição entre os homens mais ricos do mundo, se equipara à fortuna atual de Eduardo Saverin. Cofundador do Facebook, o empresário brasileiro soma hoje um patrimônio estimado em R$ 227 bilhões.

Saverin se consolidou como o brasileiro mais rico da história, segundo a mais recente lista da revista Forbes. Sua trajetória é marcada por um perfil discreto, bem diferente da exposição que acompanhou outros bilionários brasileiros ao longo dos anos.

Nascido em São Paulo, Saverin se mudou ainda jovem para os Estados Unidos, onde estudou em Harvard e se tornou um dos fundadores do Facebook ao lado de Mark Zuckerberg. Mesmo após deixar a gestão direta da empresa, manteve participação acionária relevante, que se valorizou de forma expressiva com o crescimento da rede social.

Atualmente, ele vive em Singapura e direciona parte de sua fortuna para investimentos em startups de tecnologia e fundos de venture capital. Enquanto Eike Batista construiu seu patrimônio em setores tradicionais da economia e enfrentou uma queda abrupta, a riqueza de Saverin está ligada ao avanço do setor digital.

Top 10 brasileiros mais ricos em 2025 (Forbes)