Milhões de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social podem receber um valor extra já no mês de abril de 2026, o que na prática dá a sensação de pagamento em dobro. Isso acontece por causa da possível antecipação do 13º salário, que tradicionalmente é pago no segundo semestre, mas vem sendo adiantado nos últimos anos.

A medida, muitas vezes chamada de “gratificação de Páscoa”, ainda depende de confirmação oficial do governo federal por meio de decreto. Caso seja autorizada, o pagamento deve seguir o mesmo modelo adotado recentemente, com a primeira parcela liberada já em abril para milhões de beneficiários.

Na prática, esse valor extra corresponde ao 13º salário do INSS, que é dividido em duas parcelas. A primeira geralmente equivale a cerca de 50% do benefício mensal e é paga sem descontos, enquanto a segunda parcela complementa o valor total e costuma ser depositada no mês seguinte.

A expectativa é alta porque a antecipação pode beneficiar cerca de 35 milhões de pessoas em todo o país, além de movimentar bilhões de reais na economia. Ainda assim, especialistas reforçam que não se trata de um “novo benefício”, mas sim da liberação antecipada de um valor que já seria pago ao longo do ano.

Calendário prevê pagamentos entre abril e maio

Caso o governo confirme a antecipação, a primeira parcela deve começar a ser paga entre o fim de abril e o início de maio, seguindo o calendário tradicional do INSS, que leva em conta o número final do benefício de cada segurado.

Já a segunda parcela está prevista para maio ou início de junho, completando o valor do 13º salário. Com isso, aposentados e pensionistas terão um reforço importante no orçamento em um curto período, o que ajuda tanto nas despesas pessoais quanto na movimentação da economia.