A forma de pagar pedágios e estacionamentos está mudando para clientes Nubank. Com um pequeno dispositivo chamado NuTag, os motoristas podem simplesmente passar pelas cancelas sem parar e a cobrança é feita automaticamente no cartão, sem necessidade de dinheiro ou recargas.

Como funciona a NuTag

Instalado no para-brisa, o aparelho se comunica com sensores nos pedágios e estacionamentos. Cada passagem é registrada e enviada para a fatura, como se fosse qualquer compra comum. Isso permite mais fluidez no trânsito e evita filas. O dispositivo funciona em carros, utilitários e caminhões, mas ainda não atende motos.

O serviço é exclusivo para clientes de Nubank+ e Ultravioleta, que podem solicitar uma ou mais tags dependendo da modalidade. Todas as etapas, desde o pedido até o acompanhamento das despesas, acontecem dentro do app do banco, garantindo controle total sobre os gastos.

Vale lembrar que o funcionamento depende do limite disponível no cartão no momento da passagem. Com a NuTag, os pedágios deixam de ser um ponto de espera no caminho dos motoristas.