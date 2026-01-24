No mercado de transferências do futebol brasileiro em 2026, muitos clubes têm a chance de reforçar seus elencos sem gastar fortunas. Jogadores brasileiros que passaram despercebidos no exterior ou estão com contratos próximos do fim voltam a ganhar destaque, oferecendo opções experientes e prontas para contribuir.

Entre os jogadores que ganharam destaque no cenário internacional e surgem como opções viáveis de retorno estão o atacante Róger Guedes, vice‑artilheiro no Campeonato do Qatar e desejado por clubes brasileiros como Flamengo, Corinthians e Grêmio — embora seu alto salário ainda seja um entrave a ser negociado.

Outro nome que chamou atenção é o meia‑atacante Bitello, atualmente no Dínamo Moscou, que vive boa fase na liga russa e já esteve em negociações com o Botafogo, especialmente para suprir perdas no setor ofensivo. O experiente meia Fred, titular no Fenerbahçe e com passagem pela Seleção, também aparece no radar.

Outros nomes que podem reforçar o mercado nacional incluem o jovem destaque Gabriel Pec, no Los Angeles Galaxy, o volante Marlon Gomes, do Shakhtar Donetsk, o zagueiro Nino, do Zenit, e Anderson Talisca, meia-atacante do Fenerbahçe.

Calendário de transferências do Brasil em 2026

🏃 1ª janela de transferências: de 5 de janeiro a 3 de março de 2026 — período em que os clubes devem correr para reforçar seus elencos antes do começo e início das competições oficiais da temporada.

⚽ 2ª janela de transferências: de 20 de julho a 11 de setembro de 2026 — momento tradicional de ajustes no meio do ano, após a pausa para a Copa do Mundo e quando muitas equipes buscam remendar o elenco para a reta final dos campeonatos.