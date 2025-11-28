Brasileiros que atuam na mineração subterrânea podem garantir o direito à aposentadoria com apenas 15 anos de contribuição e idade mínima de 55 anos, graças às regras especiais aplicadas às atividades de alto risco. Esse grupo de trabalhadores enfrenta diariamente condições extremas, como ambientes confinados, exposição a agentes nocivos e jornadas intensas.

A legislação reconhece que a mineração subterrânea está entre as profissões mais perigosas do país e, por isso, concede regras diferenciadas para quem passa anos submetido a condições que comprometem a saúde e a integridade física. Para ter acesso ao benefício, é necessário comprovar que a atividade foi exercida em ambiente realmente subterrâneo e com exposição habitual a riscos.

Além disso, o INSS avalia se o trabalho foi realizado de forma contínua e permanente, requisitos fundamentais para a contagem do tempo especial. Outra vantagem para esses profissionais é que, mesmo após a Reforma da Previdência, o direito à aposentadoria especial não foi eliminado — apenas ajustado.

No caso da mineração subterrânea, o tempo mínimo de 15 anos permanece válido, desde que a atividade se enquadre nos níveis mais elevados de periculosidade. Isso garante que muitos trabalhadores possam antecipar sua saída do mercado de trabalho sem prejuízo financeiro.

Ainda assim, é importante verificar cada caso individualmente, já que pequenas diferenças no tipo de mina, função exercida e condições do ambiente podem alterar o enquadramento. Por fim, quem atua nesse setor deve ficar atento à documentação ao longo da carreira para evitar problemas na hora de solicitar o benefício.

Guardar comprovantes, manter o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) atualizado e buscar orientação especializada podem fazer toda a diferença para garantir uma aposentadoria mais tranquila e justa após anos de dedicação em uma das áreas mais arriscadas da economia brasileira.