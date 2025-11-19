O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciará na próxima semana o pagamento dos benefícios referentes a novembro de 2025. O calendário começa pelos segurados que recebem até um salário mínimo, seguindo as datas divulgadas no site oficial do Governo Federal, organizadas conforme o número final do cartão do beneficiário.

Segundo o cronograma do segundo semestre de 2025, os pagamentos de novembro começam na segunda-feira (24) e seguem de forma escalonada. É importante lembrar que o “número final” considerado é, na verdade, o penúltimo dígito do cartão, localizado antes do hífen.

Para conferir corretamente a data de pagamento, o beneficiário deve verificar o número final do cartão, o que pode ser feito pelo site do Meu INSS, na aba “Extrato de Pagamentos”, ou pelo aplicativo disponível para iOS e Android. Tanto o número do benefício quanto o acompanhamento dos depósitos podem ser consultados por esses canais.

Se o segurado preferir não usar a internet, também pode entrar em contato com a Central de Atendimento 135. De acordo com o Ministério da Previdência Social (MPS), o serviço funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, no horário de Brasília.

Calendário para quem recebe até um salário mínimo

Final 1: 24/novembro

Final 2: 25/novembro

Final 3: 26/novembro

Final 4: 27/novembro

Final 5: 28/novembro

Final 6: 01/dezembro

Final 7: 02/dezembro

Final 8: 03/dezembro

Final 9: 04/dezembro

Final 0: 05/dezembro

Calendário para quem recebe mais que um salário mínimo