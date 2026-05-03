O governo federal bateu o martelo sobre uma dúvida que sempre volta à tona entre os brasileiros: o horário de verão não será adotado em 2026. A decisão mantém o país no horário padrão durante todo o ano, sem qualquer mudança nos relógios. A medida segue a política adotada desde 2019, quando o sistema foi suspenso.

A escolha foi baseada em análises técnicas do setor elétrico, que indicam que o horário de verão perdeu sua eficácia ao longo dos anos. Estudos mostram que a economia de energia, principal objetivo da medida, já não é significativa como no passado. Isso ocorre porque o padrão de consumo mudou, com maior uso de aparelhos eletrônicos e ar-condicionado ao longo do dia.

Outro fator determinante foi a mudança no horário de pico de consumo de energia no país. Antes concentrado no início da noite, ele passou a ocorrer durante a tarde, por volta das 15h. Isso reduz o impacto do adiantamento dos relógios, tornando a medida menos eficiente. Diante desse cenário, o governo optou por manter o modelo atual sem alterações.

Mesmo com a decisão, o tema ainda segue em avaliação constante pelo Ministério de Minas e Energia. Isso significa que o horário de verão não está completamente descartado no futuro, mas depende de novas condições no sistema elétrico. Por enquanto, a orientação é clara: em 2026, os brasileiros não precisarão mexer nos relógios.

Entenda por que o horário de verão foi suspenso

O horário de verão foi criado para reduzir o consumo de energia, aproveitando melhor a luz natural ao longo do dia. Durante décadas, a medida ajudou a diminuir o uso de iluminação artificial no período da noite. No entanto, com a evolução tecnológica e mudanças no comportamento da população, esse benefício perdeu força.

Desde 2019, quando foi oficialmente suspenso por decreto, o Brasil não voltou a adotar o sistema. A decisão foi baseada justamente na baixa efetividade da economia energética no cenário atual. Assim, o país segue há vários anos sem a mudança de horário, mantendo uma rotina mais estável para a população.