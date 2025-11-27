Em meio ao início da pena de 27 anos e 3 meses de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, seus apoiadores têm se mobilizado nas redes para pedir sua libertação. Uma página no Instagram, ligada a fãs do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), chegou a sugerir uma possível greve de caminhoneiros a partir de uma manifestação marcada para este domingo (30).

O perfil reúne mais de 600 mil seguidores, incluindo aliados do ex-presidente condenado, como o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), o vereador Lucas Pavanato (PL-SP), o senador Ciro Nogueira (Progressistas) e o influenciador Pablo Marçal (PRTB), ex-candidato à Prefeitura de São Paulo.

A tática não é inédita. No fim de 2022, após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), caminhoneiros bolsonaristas bloquearam rodovias em mais de 20 estados para contestar o resultado das urnas. Na ocasião, a Advocacia-Geral da União (AGU) foi acionada para obter decisões judiciais e desmobilizar os bloqueios.

Atualmente, há uma articulação no Congresso para levar à votação o Projeto de Lei da Anistia, que busca perdoar os condenados pelos atos golpistas. Bolsonaro foi condenado pela Suprema Corte por liderar a organização criminosa que tentou mantê-lo no poder após sua derrota para Lula nas eleições de 2022.

Quem foi condenado junto á Jair Bolsonaro?