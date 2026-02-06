O Governo Federal aprovou uma lei que, em 2026, permite que milhões de trabalhadores recebam o abono salarial PIS/Pasep com saque de até R$ 1.621 pelo aplicativo Caixa Tem. O valor corresponde a um salário mínimo e é pago a quem trabalhou formalmente em 2024, teve remuneração média mensal de até R$ 2.766 e manteve o cadastro regular no programa por pelo menos cinco anos.

O pagamento do abono segue um calendário que começa em fevereiro de 2026 e vai até agosto, organizado conforme o mês de nascimento do trabalhador. O valor do benefício é proporcional ao tempo trabalhado: quem trabalhou apenas um mês recebe uma fração menor, enquanto quem trabalhou os 12 meses do ano recebe o valor teto de R$ 1.621.

O Caixa Tem se tornou a principal plataforma para movimentar esse dinheiro com facilidade. Pelo aplicativo, os beneficiários podem acompanhar o crédito, fazer transferências por Pix, pagar contas e até efetuar saques em caixas eletrônicos e casas lotéricas, mesmo sem cartão físico.

Para saber se tem direito ao saque e qual será o valor recebido, o trabalhador pode consultar usando o CPF em canais oficiais, como o aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou o portal Gov.br. É importante conferir os dados e o cronograma para evitar perder o benefício dentro do prazo.

Como usar o Caixa Tem para movimentar o dinheiro

O Caixa Tem pode ser acessado gratuitamente pelo celular e permite que o beneficiário consulte saldos, confira créditos disponíveis e acompanhe pagamentos assim que o valor é liberado. Após baixar o aplicativo, é necessário fazer login com CPF e senha, além de confirmar alguns dados pessoais para garantir a segurança da conta.

Dentro do app, o usuário pode realizar transferências via Pix, pagar boletos, contas de água, luz e telefone, além de fazer compras online com o cartão digital. Também é possível sacar o dinheiro sem cartão em caixas eletrônicos, lotéricas ou correspondentes Caixa, usando um código gerado diretamente no aplicativo.