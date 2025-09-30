O Governo Federal, por meio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), divulgou o calendário oficial de pagamentos de setembro de 2025. Os depósitos seguirão a numeração final do benefício (desconsiderando o dígito verificador), mantendo o modelo adotado para garantir maior organização e previsibilidade.

Aposentados e pensionistas com benefícios de até um salário mínimo tiveram os valores liberados a partir de 25 de setembro, com o cronograma se estendendo até 8 de outubro. Já os segurados com benefícios acima do piso nacional receberão entre 1º e 7 de outubro.

Nesta terça-feira (30), será a vez dos segurados com cartão final 4 receberem seus benefícios. Atualmente, o INSS realiza o pagamento mensal de mais de 40 milhões de benefícios. Desse total, cerca de 28,2 milhões correspondem a valores de até um salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a segurados com benefícios acima desse valor.

Para verificar a data exata do pagamento, o beneficiário deve consultar o penúltimo dígito do número do benefício, desconsiderando o que vem após o traço. A consulta detalhada também pode ser feita pelo portal ou pelo aplicativo Meu INSS, acessando com CPF e senha da conta Gov.br.

Em caso de dúvidas, é possível contatar a Central 135, que oferece atendimento eletrônico diariamente e suporte humano em horário comercial. Pelo aplicativo Meu INSS, o usuário não apenas acompanha o extrato de pagamento, mas também pode atualizar dados cadastrais e acessar outros serviços disponíveis na plataforma.

Datas de pagamento – até um salário mínimo

Final 1: 25/09

Final 2: 26/09

Final 3: 29/09

Final 4: 30/09

Final 5: 01/10

Final 6: 02/10

Final 7: 03/10

Final 8: 06/10

Final 9: 07/10

Final 0: 08/10

Datas de pagamento – acima de um salário mínimo